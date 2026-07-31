Anzoátegui FC arranca ante Deportivo Táchira un semestre con altas aspiraciones

Este viernes 31 de julio el Anzoátegui FC enfrentará al Deportivo Táchira en el estadio José Antonio Anzoátegui del Polideportivo Simón Bolívar de Barcelona, a partir de las 6:30 pm, en lo que será la primera jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga FUTVE.

Para el conjunto oriental será de gran importancia iniciar con buen pie el segundo semestre de la temporada, pues ayudará a elevar el nivel de confianza ya que viene de un Apertura negativo en el que apenas logró sumar nueve puntos y se ubicaron en la penúltima posición de la tabla.

Vale destacar que el director técnico Giancarlo Maldonado ahora tiene la oportunidad de comenzar de cero un torneo y con cuatro refuerzos (Charlis Ortíz, Carlos Cermeño, Carlos Lujano y el colombiano Didier Bueno) que se espera le inyecten la cuota de jerarquía con la que no contaba el equipo anteriormente.

Fortaleza

Durante una presentación a la prensa, el estratega Maldonado indicó que para ellos será determinante hacerse fuerte en casa a lo largo del Clausura, para así alcanzar las expectativas que tienen, que apuntan a "devolver a la organización al sitio que se merece".

Una posición similar sostuvieron los cuatro futbolistas que se integran a la plantilla al menos hasta final de año. Además, todos coincidieron en la necesidad de conseguir resultados positivos para enganchar nuevamente a la afición.

Historia reciente

Anzoátegui y Táchira ya se enfrentaron esta temporada, en la primera fecha del Torneo Apertura.

Dicho desafío fue en el Polideportivo de Pueblo Nuevo en San Cristóbal y terminó 3-1 a favor de los andinos.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo