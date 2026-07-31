Avanzan trabajos de infraestructura en la Universidad de Oriente en Nueva Esparta

La decana del Núcleo de Nueva Esparta de la Universidad de Oriente (Udone), Luisa Marcano de Montaño, reconoció las labores que está ejecutando la gobernación en la infraestructura de ese centro de estudios.

Entre las intervenciones en marcha destacó la atención al edificio de Ciencias para responder a la demanda de las carreras de Medicina y Enfermería.

La decana agregó que adicionalmente, el personal de jardinería realiza labores constantes de limpieza y mantenimiento en las distintas áreas del campus.

Planes

Los planes que lleva a cabo el Ejecutivo estadal, dijo la autoridad udista, también abordan la rehabilitación de la cancha deportiva y las instalaciones pertenecientes a Bienestar Estudiantil, obras que buscan optimizar las condiciones generales del núcleo para el desarrollo de las actividades cotidianas.

Las labores contemplan también la mejora de las paradas del transporte público en la avenida Fucho Tovar.

La decana sostuvo, desde Guatamare, en el municipio García, que la institución aprecia las gestiones realizadas en el campus académico para el beneficio de toda la comunidad universitaria.

La autoridad académica expresó su reconocimiento a la gobernadora Marisel Velásquez por el apoyo brindado a esta casa de estudios.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero