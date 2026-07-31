Usuarios de Anaco pidieron a Corpoelec mejoras en el sistema eléctrico (+Fotos)

Usuarios que residen en el municipio Anaco, en la zona centro del estado Anzoátegui, protestaron durante la mañana de este viernes, 31 de julio, en contra de los cortes de electricidad diarios de hasta seis horas que se registran en la jurisdicción, luego de que el pasado 21 de marzo el gobierno nacional interino anunció el Plan de Ahorro Energético, que según información oficial, duraría 45 días.

"No más apagones, ni racionamiento eléctrico. Ya basta!" se leía en los carteles que portaban los ciudadanos, quienes caminaron desde el bulevar Venezuela hasta la sede de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), ubicada en la calle Principal de Las Charas, donde entregaron un documento a la gerencia de la estatal exponiendo los motivos de la movilización y sus peticiones.

Situación

Según el texto, la situación actual ha rebasado los límites de lo tolerable porque además de los cortes, hay fluctuaciones de energía eléctrica que dañan los electrodomésticos y apagones frecuentes, por lo que pidieron acciones urgentes, entre ellas, un plan de contingencia y mantenimiento; la publicación de un cronograma de administración de carga transparente y equitativo; la reducción de la duración de los cortes y el restablecimiento oportuno del servicio ante averías imprevistas.

La gerencia de la estatal argumentó que los cortes no dependen de la oficina local y que la falla actual en el sistema eléctrico se debe al generador principal; señaló que elevará el requerimiento de la sociedad civil a instancias superiores y estiman ofrecer una respuesta formal en un tiempo prudencial.

Anaco / Danela Luces