Periodista Luz Mely Reyes recibe el Premio María Moors Cabot 2026

La periodista venezolana Luz Mely Reyes, cofundadora de Efecto Cocuyo, fue reconocida con la Medalla de Oro del Premio María Moors Cabot 2026, otorgado por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia.

La institución anunció este miércoles a los ganadores del reconocimiento, que distingue la cobertura de las Américas y el aporte al entendimiento entre los países del continente. Reyes comparte la Medalla de Oro con Daniel Coronell, Leila Guerriero y Kate Linthicum.

El jurado señaló que la periodista fue seleccionada por su trabajo, su dirección editorial, la incorporación de nuevas formas de hacer periodismo y su labor en la cobertura de Venezuela. Durante su trayectoria ha documentado las consecuencias del chavismo, la migración venezolana y la censura en el país.

En 2015, Reyes cofundó Efecto Cocuyo, medio digital que continuó operando desde Venezuela. En 2023 salió del país y se estableció en el exilio tras denunciar amenazas.

Al conocer la distinción, la periodista expresó que "el periodismo debe reconocerse no solo por lo que ha contado, sino por lo que tiene el deber de proteger".

Cada uno de los ganadores recibirá una medalla de oro y un premio de 5.000 dólares. La ceremonia de entrega se celebrará el 8 de octubre en la Universidad de Columbia.

El jurado también otorgó menciones especiales a Jan Martínez Ahrens, director de El País; David Brooks, de La Jornada; y Ricardo Trotti, exdirector ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa.

Los Premios María Moors Cabot fueron creados en 1938 y reconocen a periodistas cuya trayectoria ha contribuido al entendimiento entre los países del hemisferio.

Caracas / Redacción web