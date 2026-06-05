Dos ondas tropicales y una vaguada provocan intensas lluvias en gran parte del país

Venezuela amaneció este viernes 5 de junio bajo un complejo cuadro meteorológico. El fenómeno se debe a la interacción simultánea de dos ondas tropicales con la Zona de Convergencia Intertropical y la Vaguada Monzónica.

El meteorólogo y analista Luis Vargas explicó que esta situación, potenciada además por la divergencia del viento en la alta atmósfera, mantendrá las precipitaciones en buena parte del territorio nacional durante el resto de la jornada.

Según el reporte emitido a primeras horas de la mañana, las regiones que requieren mayor atención ante el desarrollo de las lluvias son Guayana, Nororiental, los Llanos, los Andes y Zulia.

“A primeras horas de la mañana se observan nubes cumuliformes que producen lluvias y, en algunos casos, descargas eléctricas en Zulia, los Andes, Apure, el oeste de Barinas, la porción central y norte de Portuguesa, el centro-oeste de Cojedes, el sur de Guárico, el centro y sur de Anzoátegui, así como en sectores de Monagas, Sucre, Delta Amacuro, Bolívar, la Guayana Esequiba y Amazonas”, indicó Vargas a través de su cuenta en X.

Para el resto del país, el pronóstico señala que predominará un cielo de parcial a fragmentado con presencia de lloviznas dispersas.

Reporte oficial del Inameh

Por su parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que la onda tropical número 8 se encuentra sobre el territorio venezolano desde el jueves. Su presencia estimula la formación de nubosidad, lluvias y tormentas eléctricas en distintas regiones.

En el caso particular de Lara, el instituto prevé para hoy nubosidad estratiforme con precipitaciones dispersas, una condición que también afectará a los estados Monagas, Anzoátegui, Guárico, sur de Aragua, Yaracuy y Falcón.

Puerto La Cruz / Redacción web