Dos motorizados perdieron la vida en accidentes en Cumaná y en el municipio Benítez de Sucre

Dos personas perdieron la vida en el transcurso del fin de semana festivo por el Carnaval 2026, en el estado Sucre.

Se trata de dos motorizados que fallecieron como consecuencia de colisiones, en Cumaná y en una comunidad rural del municipio Benítez.

En la capital de la entidad, un motociclista resultó fallecido al colisionar contra un carro en la avenida Cancamure. El accidente ocurrió la noche del domingo y cobró la vida de Carlos Osorio.

El motorizado fallecido era residente del sector La Gran Sabana y presuntamente salió de su vivienda a depositar unos desechos en un contenedor ubicado frente a un reconocido centro comercial de la zona, cuando ocurrió la colisión entre su motocicleta y un vehículo particular conducido por una mujer.

Saldo

También el domingo, perdió la vida José Gregorio García, quien conducía una motocicleta por la comunidad de La Pica, en el municipio Benítez y perdió el control del vehículo y chocó.

Al llegar las autoridades al lugar del incidente, García ya se encontraba sin signos vitales. El hombre era residente de la comunidad de Los Castaños.

Sucre/ Corresponsalía