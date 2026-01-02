Dos jóvenes en moto murieron al impactar contra un poste frente a la sede de la PNB en Cumanacoa

Dos jóvenes que se desplazaban en una motocicleta por las cercanías de la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Cumanacoa, municipio Montes del estado Sucre, perdieron la vida trágicamente al chocar contra un poste eléctrico en el lugar.

La pareja se suma a la estadística de accidentes de tránsito con vehículos de dos ruedas, que ya contabiliza cuatro víctimas en los primeros días de 2026.

El hecho ocurrió en la noche de este 1 de enero, cuando Carlos Ruiz, de 25 años y Juan Núñez (27), impactaron contra el objeto fijo y murieron en el sitio.

Los dos hombres eran residentes de Cumaná, Ruiz del sector Terminal de Pasajeros y Núñez era vecino de la comunidad de Las Palomas.

Se presume que en el siniestro se hayan combinado la ingesta de alcohol y la imprudencia, causas comunes en este tipo de accidentes que involucran el uso de motocicletas.

Sucre / Corresponsalía