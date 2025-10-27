Dos fallecidos en diferentes hechos fueron ingresados al Senamecf de Barcelona

Dos personas fallecidas en diferentes hechos violentos fueron ingresadas, la tarde del sábado, a la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), ubicada en Tronconal III de Barcelona.

Se conoció que el cuerpo de Luis Oswaldo Gómez Alvino, de 42 años, fue el primero. El cadáver, que presentó traumatismo craneoencefálico por herida con arma de fuego, fue levantado en una vivienda sin número del sector La Pedrera, vía El Limón, en Puerto La Cruz.

Los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) iniciaron las averiguaciones correspondientes para esclarecer este suceso.

Otro deceso

Posteriormente, fue ingresado el cuerpo de Mirelia de Jesús Maita Martínez (31), quién falleció en el hospital Luis Razetti de Barcelona, luego de supuestamente ser remitida del hospital Ángulo Rivas de Anaco.

Extraoficialmente, se supo que la muerte se originó por unos golpes contundentes que tenía en su cuerpo.

Al parecer, fue golpeada con un objeto la noche del viernes, en la calle principal del sector Fundo Anaco, en la zona centro del estado de Anzoátegui.

Detención

Antes de registrarse el deceso, la Policía Municipal de Anaco detuvo a Jesús Rafael Hernández (61) por, presuntamente, ser responsable de violencia contra la mujer. Al menos así lo informó el director general, Pedro Pablo Parra Escala, en una publicación realizada en la cuenta en Instagram del organismo.

Señaló que la comisión recibió una llamada de la madre de la víctima, quien denunció que su hija se encontraba inconsciente en un centro de salud, tras haber recibido varios golpes en la cabeza, presuntamente propinados por Hernández, quien era su pareja.

Añadió que el supuesto agresor ya había golpeado a su hija en ocasiones anteriores.

Se supo que funcionarios del Cicpc, que realizan las averiguaciones necesarias, manejan el caso como un femicidio.

Barcelona / Elisa Gómez