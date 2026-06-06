Domingo Cirigliano: "El legado que dejé está vigente hoy más que nunca"

El pasado jueves 4 de junio se celebró el 50.° aniversario del nacimiento de Marinos de Anzoátegui, que se dio en 1976 bajo el nombre de Caribes de Anzoátegui. Y si alguien no podía faltar en una fecha tan especial era "el padre de la criatura": Domingo Cirigliano.

Cirigliano, fundador de la organización que posteriormente se convirtió en la más ganadora del baloncesto profesional venezolano con 11 títulos, dijo presente en el gimnasio Luis Ramos del eje Barcelona-Puerto La Cruz.

Y como era de esperarse, fue ovacionado por el público que plenó "la caldera del diablo" de cara al quinto juego de la semifinal contra Gaiteros del Zulia, donde los navales terminaron festejando con la clasificación a la final.

"Es muy emocionante para mí regresar a 'la caldera' y ver que el legado que dejé está vigente hoy más que nunca. Esto a mí me satisface mucho después de casi una década de ausencia del equipo aquí. Estoy muy emocionado y el equipo tiene cara de campeón", expresó, luego de concretarse el lauro anzoatiguense.

Respeto

Vale destacar que Cirigliano fue presentado por todo lo alto previo al arranque del desafío y una vez que culminó el mismo aceptó con amabilidad decenas de solicitudes de fotos que le hicieron los aficionados, muestra del respeto y admiración que le tienen.

Respecto a ese cariño que le sigue demostrando la gente pese a que dejó las riendas de la organización hace más de 10 años, el fundador de Marinos reiteró su gran emoción.

"También me hace pensar que el trabajo que hice rindió sus frutos y le dio a esta gente muchos años de felicidad y no se olvidan de eso. Y a mí me emociona que se recuerden y que todavía esté vigente toda la bulla, toda la algarabía que se presenta aquí, que es única en Venezuela", agregó.

Palmarés

Bajo el mando de Cirigliano Marinos ganó seis títulos del baloncesto profesional venezolano (1991, 1993, 1998, 2003, 2004 y 2005), además de quedar subcampeón en tres oportunidades.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo