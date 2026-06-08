Dirigentes sindicales formalizarán la fundación de Fetraenergía

Dirigentes sindicales y gremiales de varios estados de Venezuela se unirán este miércoles, 10 de junio, para formalizar la fundación de la Federación de Trabajadores Energéticos, Similares y Conexos del país (Fetraenergía); con el objetivo de defender los salarios y derechos laborales.

El punto de encuentro será la Casa Sindical de Barcelona, municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, a las 9:00 am.

Según un boletín de prensa, esta nueva plataforma unitaria, conformada por representantes de aproximadamente 50 delegaciones a nivel nacional, nace como respuesta a las demandas de los trabajadores, agrupando sectores estratégicos como petróleo, gas, electricidad, petroquímica, minería, salud, construcción, empresas básicas de Guayana y la plataforma Nueva Alternativa.

Unificación

Se conoció que al frente de esta iniciativa se encuentra Iván Freites, secretario general del sindicato petrolero de Falcón; Edisson Hernández, coordinador general de Movimiento de Trabajadores de la Salud (Motrasalud) en Anzoátegui; Américo Tabata, secretario de finanzas del sindicato petrolero de Anzoátegui; y José Pérez, coordinador general de Nueva Alternativa.

De igual manera, se encuentra Aldo Torres en representación del sector eléctrico, Fernando Orozco por el sector de la construcción; así como también Henry Arias, Héctor Ferman y Douglas González por las empresas básicas de Guayana.

"La unidad comienza ahora. No se trata de esfuerzos aislados, sino de una sola lucha que convoca a todos los sectores bajo tres pilares fundamentales: unidad, organización y lucha", manifestaron los voceros en la nota difundida.

Barcelona / Elisa Gómez