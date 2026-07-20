Dinorah Figuera agradece respaldo de Rubio y anuncia convocatoria de "sectores democráticos" para "hoja de ruta"

La presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinorah Figuera, agradeció este lunes el respaldo expresado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al proceso de conversaciones entre representantes de esa instancia parlamentaria y el gobierno interino de Venezuela.

A través de una publicación en su cuenta de X, Figuera señaló que la participación de Estados Unidos será "fundamental" para impulsar el proceso y alcanzar avances concretos.

"Desde la AN2015 convocaremos a todos los sectores democráticos a participar y aportar sus propuestas para enriquecer esta hoja de ruta", escribió la dirigente, quien indicó que el objetivo es avanzar hacia la "reinstitucionalización del país y una transición electoral pacífica y democrática".

Las declaraciones de Figuera se producen luego de que Rubio informara que representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y del gobierno interino acordaron establecer un formato de diálogo orientado a la reconciliación y al inicio de un proceso de transición en Venezuela.

Caracas / Redacción web