Alertan sobre graves riesgos sanitarios por consumo de agua transportada en cisternas en Nueva Esparta

El Colegio de Ingenieros de Nueva Esparta advirtió sobre el grave riesgo que representa para la población el consumo de agua transportada en camiones cisternas.

Esta situación se intensificó en la entidad debido a las fallas en el sistema principal de suministro, tras la rotura del túnel trasvase del embalse Turimiquire.

La exdirectora de la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe) y actual directiva del gremio de ingenieros, Beatriz Ávila, señaló que el uso de estos camiones debe ser estrictamente una medida de contingencia.

La especialista explicó que a nivel mundial existen normativas que controlan la calidad del líquido y el estado de los vehículos para garantizar que sean aptos para el consumo humano.

En el estado Nueva Esparta no se está realizando el seguimiento ni el control sanitario necesario sobre estas unidades. Ávila recalcó que el ministerio de Salud y Sanidad tiene la obligación de efectuar muestreos periódicos, tanto en los puntos de llenado como en el interior de los tanques de los camiones para detectar posibles focos de contaminación.

Asimismo, el gremio alertó sobre la proliferación de llenaderos de agua potable que funcionan sin la debida supervisión oficial. Es fundamental que las autoridades certifiquen que los materiales de los tanques no presenten corrosión y que el origen del recurso cumpla con los estándares de potabilidad establecidos en la normativa legal.

El presidente del Colegio de Ingenieros insular, Daniel Olivares, instó a la ciudadanía a no normalizar el suministro por cisternas como un sustituto de los acueductos formales.

El Colegio de Ingenieros considera urgente que se retomen las inspecciones sanitarias estrictas para evitar que la crisis de infraestructura hídrica derive en un problema de salud pública mayor para los neoespartanos.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero