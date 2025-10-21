Dirigentes anzoatiguenses se mantienen en asambleas para solicitar mejoras en el pago de aguinaldos

Los dirigentes sindicales y gremiales de las organizaciones que agrupa la Federaciòn de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui) se mantienen en asambleas, para solicitar mejoras en el pago de los aguinaldos.

Este martes se llevó a cabo un nuevo encuentro, en el salón de reuniones de la casa sindical en Barcelona, en donde los representantes reiteraron que para los empleados activos, jubilados y pensionados de la administración pública "se acabaron las navidades", con la bonificación de fin de año que cancelan.

Y es que a juicio del presidente de Fetranzoátegui, Tito Barrero, el pago lo realizan sin actualización del salario y en cuatro partes.

"Están violando lo que establecen los contratos colectivos firmados, que son convenios de voluntades entre las partes y derechos constitucionales irrenunciables, con progresividad", expresó.

En nombre de los trabajadores, Barrero dijo que si el gobierno quiere que la masa laboral disfrute unas navidades, debe cancelar los aguinaldos tomando en cuenta el Bono de Guerra Económica y que se respeten los contratos colectivos que, a su juicio, establecen que se realice en un sólo pago y no en cuatro partes.

Se espera que los dirigentes realicen una nueva asamblea el próximo jueves 30 de octubre, para seguir tratando los problemas laborales que tienen.

Barcelona / Elisa Gómez