Proteccionistas exigen creación de la Oficina de Bienestar Animal Regional en Nueva Esparta

La representante de la Fundación Peluditos Nueva Esparta, Patricia Perazo, solicitó formalmente a la gobernadora Marisel Velásquez la apertura de una Oficina de Bienestar Animal Regional.

Esta instancia tendría como objetivo principal coordinar y liderar las acciones de las distintas dependencias municipales dedicadas a la atención y resguardo de la fauna en la entidad.

Perazo expresó, desde Villa Esperanza en el municipio García, que los defensores de los animales han mantenido una lucha constante por los derechos de las mascotas en la región.

Las que hay

En la actualidad, la entidad cuenta con cuatro dependencias municipales activas de este tipo, situadas en Maneiro, Arismendi, Gómez y Tubores.

La representante de la organización destacó las recientes labores realizadas en Arismendi, donde se ejecutó una "extraordinaria jornada de esterilización de 178 animales" como parte de los planes de control poblacional.

Las organizaciones ambientalistas y de protección animal instaron a los alcaldes de las jurisdicciones restantes, entre ellos Marcano, Mariño y Villalba, a sumarse a esta iniciativa.

La propuesta busca articular un esfuerzo conjunto entre los gobiernos locales y las comunidades organizadas para unificar los protocolos de atención y servicios veterinarios en toda la geografía insular.

La creación de la instancia regional permitiría intensificar los programas asistenciales mediante la realización de operativos masivos cada quince días.

La vocera concluyó que estas acciones conjuntas permitirían "lograr bajar la sobrepoblación que tenemos de animales" y proyectar a Nueva Esparta como una entidad referente en la prevención del maltrato animal.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero