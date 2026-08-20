Albergue de abuelos en Anaco realiza actividades por sus 41 años

Este viernes, 21 de agosto, el albergue Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en el municipio Anaco del estado Anzoátegui, arriba a sus 41 años y la junta directiva ha organizado una agenda aniversario que se iniciará con una misa de acción de gracias.

La ceremonia religiosa será oficiada por el presbítero Luis Mota, a las 2:00 de la tarde, y tendrá lugar en la sede de la institución que durante más de cuatro cuatro décadas ha recibido a decenas de adultos mayores.

Para el sábado 22 se encuentra prevista la recepción de donativos por parte de estudiantes del Instituto Antonio José de Sucre y la programación también incluye un taller de teléfonos móviles para los abuelos, el cual se realizará el miércoles 26.

Los adultos mayores que residen en el albergue también estarán compartiendo un almuerzo que será ofrecido por el Club Rotario de Anaco el 28 de agosto y al día siguiente, a partir de las 2:00 de la tarde, habrá juegos de dominó, con el propósito de crear un espacio de integración entre los abuelos y la comunidad.

Cabe resaltar que durante esta semana aniversario también recibirán la visita del grupo apostolado de la cofradía Santísimo Sacramento del Altar de la parroquia Cristo Rey y además se realizará el rezo del Santo Rosario en la sede del albergue.

Anaco / Danela Luces