Dirigente: El único baño en la alcaldía de Santa Ana no tiene puerta (+Fotos)

"Quiero expresar nuestra profunda preocupación por las inaceptables condiciones laborales que enfrentan los trabajadores de la alcaldía de Santa Ana, quienes se ven obligados a trabajar en una infraestructura deteriorada y sin acceso a servicios básicos como baños y agua potable".

La aseveración fue hecha por el coordinador municipal del partido Causa R y vocero de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Erick Sarmiento, quien señaló que el deterioro de la sede del gobierno local afecta el desempeño de los empleados públicos que prestan servicio en la municipalidad.

"Los empleados se ven obligados a laborar en espacios sin sillas, sin los implementos necesarios para realizar su trabajo, en una sede en la que el único baño disponible está en mal estado y no tiene puerta. Es vergonzoso que por esa situación las mujeres tengan que acudir al monte improvisando un sanitario", expresó el dirigente, quien destacó que esto no sólo afecta el desempeño del personal, sino que también pone en riesgo su salud y su bienestar.

Sede

Agregó que en la sede, en la que hay más de 20 funcionarios, tampoco hay agua de manera permanente y ni siquiera un filtro para que el personal tome agua potable.

La infraestructura luce descuidada

"El descuido que se observa en la infraestructura donde funciona la alcaldía es el mismo que vemos en el municipio: la red de cloacas colapsadas en muchos sectores, la población sin servicio de agua, postes de alumbrado público a punto de caerse, en fin, un caos por todos lados", acotó.

Urgencia

Sarmiento dijo que es urgente que el gobierno municipal mejore las condiciones laborales para el personal.

Sarmiento dijo que tampoco hay agua permanente en la sede de la alcaldía

"Exigimos a las autoridades que tomen medidas inmediatas para garantizar un ambiente de trabajo digno y seguro. Los trabajadores merecen mejores condiciones laborales y merecen respeto", indicó.

Santa Ana / Danela Luces