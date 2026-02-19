Dirigente de Vente en Anzoátegui cumple 110 días detenido por razones políticas

El coordinador de Vente Venezuela en el municipio Independencia del estado Anzoátegui, José Barrientos, cumplió este jueves 19 de febrero 110 días detenido por razones políticas.

El dirigente opositor, quien está privado de libertad desde el 1ero de noviembre del año 2025, sigue recluido en el Centro Penitenciario Yare II, en Miranda.

En días recientes sus familiares se trasladaron hacia las adyacencias del lugar para ver sí se producía su excarcelación, pero no se concretó la medida, informó Pedro Galvis, coordinador de Vente en Urbaneja y miembro de la estructura regional de la tolda.

"Lo estábamos esperando, inclusive sus familiares se trasladaron y pernoctaron en Yare con la esperanza de que se produjera su encarcelamiento, pero no se dio. Los familiares van y vienen de Yare constantemente", añadió Galvis.

Es importante recordar que el pasado 30 de enero, la directiva nacional de Vente denunció que Barrientos estaba presentando complicaciones de salud: es paciente renal, tiene una supuesta fractura en el hombro y ahora sufre de hipertensión.

El partido alertó que "su vida está en constante deterioro".

Otros casos

Vale mencionar que la periodista Marifel Guzmán, quien está detenida en la sede de la Policía del estado Anzoátegui (Polianzoátegui), ubicada en Lechería, ya suma un año y nueve días privada de libertad por la presunta comisión del delito de promoción o incitación al odio.

Tanto ella como los 10 jóvenes detenidos en el sector La Aduana de Barcelona, mientras jugaban Carnaval, siguen en la misma condición y se desconoce si serán excarcelados en los próximos días.

A los 10 jóvenes los señalaron de traición a la patria y asociación para delinquir, según la versión de sus familiares.

