Salvador Pérez igualó récord entre receptores latinos en Grandes Ligas

El venezolano Salvador Pérez igualó el miércoles al puertorriqueño Iván Rodríguez como los receptores latinos con más cuadrangulares en el béisbol de Grandes Ligas (MLB) con 311.

"Salvy" desapareció la bola por el jardín izquierdo del Kauffman Stadium, en el primer episodio del duelo en el que su equipo, Reales de Kansas City, perdió 4-3 ante los Medias Rojas de Boston.

Para el experimentado careta fue su octavo vuelacercas de la campaña 2026 y quedó a solo uno de romper el récord del boricua Rodríguez. Por si fuera poco, el carabobeño está ahora a seis bambinazos de empatar a George Brett (317) como el máximo jonronero en la historia del equipo de la corona.

Legado

Salvador Pérez está en su temporada número 15 en el mejor béisbol del mundo, todas con la organización de Kansas City. Allí ha escrito su historia como uno de los mejores cátchers de los últimos tiempos y sigue ampliando su legado con varios hitos.

El venezolano no solo está a un cuadrangular de ser el máximo jonronero entre los caretas latinos, si no que apunta a ser también el rey de los vuelacercas dentro de los Reales, ya que está a solo siete bambinazos de lograrlo.

Series Mundiales

Vale recordar que en sus 57 años de historia el equipo de la corona tiene solo dos Series Mundiales y una fue con Pérez como líder en 2015, lo que contribuye a que tenga una posición de prestigio dentro de la franquicia.

Por si fuera poco, "Salvy" está entre los cuatro venezolanos que han superado la barrera de los 300 vuelacercas en Las Mayores, club que comparte con Miguel Cabrera, Andrés Galarraga y Eugenio Suárez. De hecho es el segundo con más batazos de larga distancia entre los activos (Suárez es el primero con 328).

Barcelona / Javier A. Guaipo