Dirigencia de Vente Anzoátegui retomó actividades presenciales tras varios meses en la clandestinidad 

Tras las elecciones presidenciales de 2024, la dirigencia de Vente Venezuela en Anzoátegui, al igual que la mayoría de los partidos opositores, restringió su presencia en las calles por temor a ser encarcelada, como ocurrió con muchos políticos en el estado y el país en general.

No obstante, tras la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en una acción militar dirigida por Estados Unidos, comenzaron a reactivarse, poco a poco, las actividades políticas en la entidad.

En el caso del partido Vente, organización liderada por María Corina Machado a nivel nacional, han estado realizando asambleas ciudadanas, talleres de formación ideológica, conversatorios sobre la actual coyuntura política e inaugurando nuevas sedes de la tolda en municipios que considera "claves" para el futuro inmediato: Sotillo, Simón Rodríguez, Santa Ana y McGregor.

Así lo informó Pedro Galvis, responsable encargado de Vente-Anzoátegui tras la salida forzosa del país del coordinador regional del partido, Omar González Moreno.

"Desde que Vente Venezuela salió de la clandestinidad en el estado Anzoátegui, los dirigentes del partido han impulsado una intensa agenda de movilización y organización en todo el territorio. Hemos tenido reuniones de verificación, organización, información y motivación dirigidas a los líderes de diversos municipios, entre ellos, Anaco, Freites, Simón Rodríguez, San José de Guanipa, Santa Ana, McGregor, Aragua de Barcelona, Cajigal, Carvajal y Libertad. Nuestra intención es mantener la presión en torno a nuestras estructuras, porque sabemos que el final de esta transición se inicia con unas elecciones libres, en la cual colocaremos como nuestra bandera a María Corina Machado, para que nos represente a aspirar a la presidencia de la República, por parte del partido Vente Venezuela", resaltó.

Galvis señaló, además, que en medio de esta reactivación de la agenda presencial de la tolda azul también han estado respaldando actividades de calle en favor de la liberación de todos los presos políticos, así como la lucha de los sindicatos y gremios a nivel nacional, quienes exigen mejoras salariales para los trabajadores del país.

"En las próximas semanas se llevará a cabo, en la zona norte del estado, una gran plenaria con todos los dirigentes y líderes de los 21 municipios de Anzoátegui. En este encuentro se presentarán los informes de gestión detallados y se preparará el terreno para el esperado regreso a Venezuela de los líderes nacionales del partido que se encuentran en condición de exiliados, incluyendo a nuestra máxima líder, la reconocida defensora de la democracia y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Con estas acciones, Vente Venezuela en Anzoátegui consolida su maquinaria política y reafirma su ruta unitaria, y ratifica su convicción de que con María Corina es hasta el final por una Venezuela libre, democrática y próspera", acotó.

Resguardados

Según el dirigente de Vente, en el estado se mantuvieron en la clandestinidad la mayoría de los coordinadores municipales, como medida de resguardo ante la persecución que, asegura, sufrió el partido tras los eventos posteriores a las elecciones presidenciales de 2024.

Añadió que al menos tres dirigentes de la tolda en la entidad estuvieron presos, pero ya fueron liberados.

Una medida que no ha recibido, agregó, el coordinador del partido en el municipio Independencia, José Barrientos, quien suma más de 140 días detenido y actualmente está en el Centro Penitenciario Yare II, en el estado Miranda.

"La mayoría de los coordinadores en la zona norte y sur del estado han sido perseguidos. Los tres que encarcelaron fueron liberados en principio con medidas sustitutivas, pero hoy en día todos tienen libertad plena. Yo estuve trabajando desde la clandestinidad, coordinando y organizando el partido por Zoom y otras plataformas", finalizó Galvis.

Puerto La Cruz / Redacción Web