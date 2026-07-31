Diputado presenta el reporte Semáforo del Agua sobre la crisis hídrica en Nueva Esparta

El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Nueva Esparta Omar Veracierto, presentó en Pampatar, municipio Maneiro, un informe actualizado denominado Semáforo del Agua.

Explicó que esta iniciativa se trata de un monitoreo ciudadano que refleja la falla en el suministro hídrico por tubería que afecta a los distintos municipios de la entidad insular.

Según el reporte existe un marcado contraste entre localidades, ya que la situación más crítica la registra el municipio Tubores con cinco meses y medio sin servicio mientras que en otras zonas la espera oscila entre 80 y 45 días. En el desglose del reporte se detalla que zonas como El Guamache y Punta de Piedras, en el municipio Tubores, suman cinco meses y medio sin agua.

Tiempo de sequía

En el municipio Maneiro el retraso del servicio por tubería supera los 62 días y en García el ciclo acumulado ronda los 80 días.

Los municipios Díaz y Marcano, señala el reporte, acumulan entre 45 y 56 días a la espera del bombeo continuo.

Con respecto al seguimiento preventivo, las jurisdicciones Gómez Arismendi y Antolín del Campo registran un tiempo de espera de entre 25 y casi 30 días.

Veracierto aseveró que esta condición genera severas afecciones y una notable pérdida de presión en las zonas más altas de esas jurisdicciones.

Localidades

En cuanto a las localidades con mayor regularidad, el diputado dijo que los municipios Villalba y Península de Macanao mantienen los ciclos más estables del estado con frecuencias de 7 y 21 días, respectivamente. En el municipio Mariño se presenta un estatus mixto, pues aunque la red matriz ha comenzado descargas en zonas centrales de Porlamar, los sectores periféricos como Macho Muerto registran rezagos de hasta 84 días sin agua potable.

El parlamentario destacó que estos datos provienen directamente de las comunidades y se encuentran a disposición de las autoridades de la Hidrológica de Venezuela (Hidroven) para ser contrastados con las operaciones oficiales.

De igual forma, instó a la ciudadanía a continuar documentando la realidad de la distribución del recurso en la región insular.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero