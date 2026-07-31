Graduandos de la Uners en Cumaná exigen respuestas tras suspensión de su acto de grado

Más de 260 estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNERS), Núcleo de Cumaná, manifestaron su preocupación por la suspensión y reprogramación de su acto de grado, situación que, según afirmaron, ha generado incertidumbre entre los futuros profesionales y retrasos en sus planes laborales y personales.

Los graduandos explicaron que la ceremonia estaba prevista inicialmente para el 11 de agosto. No obstante, indicaron que, tras los sismos registrados recientemente en el país, las autoridades universitarias les notificaron que el acto sería reprogramado para el 25 de septiembre.

Denuncian nueva reprogramación

Rosangela Haddad, una de las estudiantes afectadas, señaló que posteriormente fueron informados de que tanto la universidad como la empresa encargada de la organización del acto habrían suspendido nuevamente la actividad, fijándola ahora para el mes de diciembre.

La estudiante aseguró que muchos de los graduandos necesitan obtener su título en el corto plazo debido a exigencias de sus empleadores, mientras que otros tienen previsto salir del país en las próximas semanas.

“Estamos bastante preocupados porque hay personas que no pueden esperar hasta diciembre y tampoco nos han informado sobre la devolución del dinero”, expresó.

Solicitan reunión con las autoridades

Por su parte, la estudiante Richary Rivero pidió que las autoridades universitarias sostengan un encuentro presencial con los graduandos para ofrecer explicaciones sobre la situación y plantear posibles soluciones.

Indicó que varios estudiantes realizaron importantes gastos para que familiares provenientes de otros países pudieran asistir a la ceremonia de graduación.

“Tenemos compañeros cuyos familiares viajaron desde Perú, Chile y Brasil. Para ellos ha significado un gasto considerable”, afirmó.

Piden agilizar la entrega de títulos

Los estudiantes también informaron que la universidad habilitó un enlace digital para gestionar el retiro de los títulos por la Secretaría de la institución. Sin embargo, aseguraron que solo una parte de los graduandos logró completar el procedimiento.

Ante esta situación, hicieron un llamado a las autoridades de la Uners para que informen oficialmente cuál será el cronograma definitivo del proceso de graduación y adopten medidas que permitan atender a todos los estudiantes afectados.

Cumaná / Lino Castañeda