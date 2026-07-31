Jornada odontológica devolvió la sonrisa a 50 adultos mayores en Cumaná

Un total de 50 adultos mayores del estado Sucre recibieron de forma gratuita 100 prótesis dentales durante una jornada organizada por el programa Misión Sonrisa, en el Hospital Universitario “Antonio Patricio de Alcalá” (Huapa), de Cumaná.

La coordinadora estadal de Misión Sonrisa, Auricruz Villarroel, informó que con esta nueva entrega el programa se acerca a las 300 prótesis otorgadas en la entidad, como parte de las acciones destinadas a mejorar la salud bucal de la población.

Beneficio para los pacientes

Villarroel detalló que, hasta la fecha, aproximadamente, 160 pacientes han sido atendidos por el programa, el cual busca facilitar el acceso a tratamientos odontológicos que, para muchas familias, representan un alto costo económico.

Según las autoridades, cada beneficiario recibió una atención cuyo valor comercial ronda los 600 dólares, monto que fue asumido por el programa con el respaldo del ninisterio del Poder para la Salud y la gobernación del estado Sucre.

Convocan a técnicos dentales

Villaroel, quien ofreció sus declaraciones desde el municipio Sucre, invitó a los técnicos dentales de la entidad interesados en incorporarse al programa a sumarse a las jornadas que se desarrollan.

Indicó que el objetivo es fortalecer la capacidad de atención y ampliar el número de personas beneficiadas en futuras entregas.

Desde Misión Sonrisa señalaron que estas jornadas buscan devolver la funcionalidad bucal, mejorar la estética dental y fortalecer la autoestima de los adultos mayores, contribuyendo así a una mejor calidad de vida para este sector de la población.

Cumaná / Lino Castañeda