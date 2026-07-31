Cámara de Turismo de Mochima advierte sobre el colapso económico de la zona si persisten cortes eléctricos

La presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo de Mochima (Camacotur), en el estado Sucre, Gloris Muñoz Rojas, advirtió mediante un comunicado, sobre las consecuencias económicas que está sufriendo esta zona turística debido a los cortes eléctricos.

La dirigente gremial emitió un urgente llamado de atención a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y a los entes gubernamentales competentes, ante la grave y desesperante crisis con este servicio, que atraviesa la comunidad desde hace más de tres meses, con cortes que superan habitualmente las cinco y seis horas diarias.

Explicó que Mochima, situado en el municipio Sucre, es reconocido como la puerta de entrada del turismo en la entidad y uno de los destinos más emblemáticos e importantes de la región oriental.

“Sin embargo, la paralización sistemática del servicio eléctrico está socavando severamente la economía comunal, la cual depende en 90% de la actividad turística y comercial”.

Agregó que el impacto de los cortes de energía ahoga al comercio local en múltiples frentes, con un colapso comercial y financiero. “Sin electricidad se caen las telecomunicaciones e internet, imposibilitando el cobro mediante puntos de venta y pago móvil”.

Consecuencias

También hay afectación a posadas y visitantes: Los hospedajes quedan privados de agua potable y aires acondicionados, lo cual afecta directamente la estancia de los visitantes.

Hay paralización del transporte marítimo y la pesca, porque la estación de servicio local no puede operar sin energía, lo que impide a lancheros y pescadores surtirse de combustible para trabajar. Además hay pérdida de insumos en restaurantes, comercios y heladerías.

Informó que el pasado 21 de mayo, la Camacotur Mochima entregó un oficio a las autoridades competentes solicitando, de manera preventiva, ajustar el horario de racionamiento a un máximo de dos o tres horas diarias. “Transcurridos más de dos meses de dicha solicitud, la comunidad no ha recibido respuesta alguna y la situación se mantiene incólume”.

Muñoz destacó que tras el impacto de la pandemia y los recientes hechos sobrevenidos que golpearon al sector en el último mes, el turismo regional buscaba una recuperación progresiva, que no será posible ante la precariedad de los servicios públicos, que amenaza con echar por tierra los esfuerzos de reactivación.

Exhorto

Reiteró el exhorto a las autoridades ante el inicio de la temporada vacacional, pues ya se registran reservas en posadas y planificaciones de viajes.

“La directiva de la cámara hace una solicitud concreta al gerente de Corpoelec y a las autoridades regionales que extraigan a Mochima del plan de cortes eléctricos durante la temporada vacacional y fines de semana, de forma inmediata”, exigió la líder gremial.

Esta decisión -aseguró- ya se logró en 2019, tras gestiones del gremio, y se dio a Mochima un trato preferencial, por su carácter turístico y estratégico, medida que demostró ser efectiva para resguardar la economía local y la experiencia del visitante.

Sucre / Corresponsalía