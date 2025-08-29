Diputado argentino viajará rumbo a Gaza en la Global Sumud Flotilla junto a Greta Thunberg

El diputado argentino Juan Carlos Giordano, del partido Izquierda Socialista-Frente de Izquierda Unidad, partirá este domingo en la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza, una iniciativa internacional encabezada por la activista sueca Greta Thunberg que busca llevar ayuda humanitaria a la Franja y denunciar el bloqueo israelí.

"Es un enorme orgullo y una satisfacción poder ser parte de esta flotilla internacional contra el genocidio que está perpetrando el Gobierno de (Benjamín) Netanyahu contra el pueblo palestino”, dijo a EFE Giordano.

La Global Sumud Flotilla saldrá del puerto de Barcelona hacia la Franja de Gaza el 31 de agosto encabezada por Thunberg y contará con delegaciones de 44 países y la participación de activistas, médicos, juristas y artistas, entre ellos la actriz Susan Sarandon y el actor brasileño Thiago Ávila.

Giordano habló con EFE desde Barcelona, donde se encuentra junto al exlegislador Ezequiel Peressini, colaborando con los preparativos de la flotilla en la que partirán juntos, y a la que se unirán embarcaciones que zarparán desde Túnez, Italia y Grecia, con el objetivo de confluir en aguas internacionales y llegar a Gaza a mediados de septiembre.

El diputado subrayó que "las expectativas son enormes" y que el objetivo es "romper el cerco y que pase la ayuda humanitaria llevando alimentos y medicamentos a una población asediada por el bloqueo israelí".

En un video grabado en el Museo Marítimo de Barcelona, Giordano mostró parte de la logística y aseguró que médicos voluntarios ya preparan medicamentos y equipos de asistencia para los barcos. Según el equipo organizador, más de 35.000 personas se ofrecieron como voluntarias para sumarse a la iniciativa.

En paralelo, este sábado se realizarán marchas en distintos países en apoyo al pueblo palestino. En Buenos Aires, habrá una movilización convocada por el Comité Argentino de Solidaridad con Palestina, con la participación de diputadas de Izquierda Socialista.

Cerca de 63.000 palestinos han sido asesinados y otros 158.000 han resultado heridos en los ataques israelíes contra la Franja lanzados desde octubre de 2023, según el recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, después de que el brazo armado del movimiento islamista Hamás asesinara a unas 1.200 personas en territorio israelí y secuestrara a 250.

La campaña israelí ha sido denunciada como genocidio por países como Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), así como por organizaciones internacionales e israelíes de derechos humanos, mientras que la CIF (Clasificación Integrada de Fases de la Seguridad Alimentaria), avalada por la ONU, ha declarado la hambruna en el norte de la Franja de Gaza debido al bloqueo de Israel a la entrada de alimentos.

Argentina, en tanto, respalda públicamente al Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu y su accionar.

Giordano, al igual que distintas organizaciones no gubernamentales y abogados de derechos humanos, presentó recientemente una denuncia en los tribunales federales de Argentina para que el líder israelí sea detenido en el caso de una eventual visita al país, que no ha sido confirmada ni descartada por el Gobierno.

Buenos Aires / EFE