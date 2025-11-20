Diosdado Cabello asegura que EE.UU. "gobierna" en Trinidad y Tobago

El ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, dijo que el "imperialismo norteamericano", en referencia a Estados Unidos, es el que "gobierna" en Trinidad y Tobago, donde la Marina estadounidense lleva a cabo maniobras militares en medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington.

El también número dos del chavismo expresó que "evidentemente quien gobierna" el país insular "no es" la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, sino "el imperialismo norteamericano".

"Son los que dan órdenes", afirmó el funcionario durante su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Cabello señaló que en "todo el oriente" venezolano ha habido actividades en rechazo al que tachó de "entreguismo" de Persad-Bissessar, luego de que el presidente Nicolás Maduro convocara el sábado a seis regiones del este del país a "una marcha permanente en las calles" ante la reanudación de los ejercicios militares de EE.UU. en la nación vecina, que se desarrollarán hasta el viernes.

Voz de Maduro

El lunes, el jefe de Estado venezolano dijo que la primera ministra "hipotecó" Trinidad y Tobago para "amenazar a Venezuela", al "alogar a una fuerza militar frente" a la nación suramericana.

Maduro aseguró que, sin embargo, a la jefa de Gobierno trinitense "le va a ir muy mal" por lo que el líder chavista tachó de "pasos en falso que está dando contra la paz de su país y de la región".

Por su parte, Persad-Bissessar defiende que los ejercicios forman parte de una alianza de seguridad "profunda y duradera" con Washington que ha contribuido a reducir el tráfico de armas, drogas y personas, y que ha mejorado la preparación de las Fuerzas de Defensa de Trinidad y Tobago.

Ejercicios militares

Los ejercicios militares se enmarcan en el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, en inglés) entre ambos países, que fue renovado en diciembre de 2024.

El SOFA define el estatus legal, los derechos y las responsabilidades del personal militar estadounidense en Trinidad y Tobago, permitiendo el entrenamiento conjunto y la cooperación, al tiempo que EE.UU. proporciona al país caribeño apoyo en materia de seguridad y fortalecimiento de capacidades.

Persad-Bissessar insistió en redes sociales que "el territorio de Trinidad y Tobago no va a ser usado para lanzar ningún ataque contra el pueblo de Venezuela".

Caracas / EFE