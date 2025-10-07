martes
, 07 de octubre de 2025
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Diócesis de Sucre se preparan para celebrar la canonización de los primeros santos venezolanos

octubre 7, 2025
La Iglesia Católica en Sucre se apresta a celebrar la santificación del “médico de los pobres” y de la madre Carmen Rendiles / Foto: Corresponsalía

Las dos diócesis del estado Sucre desplegarán amplias programaciones con motivo de la canonización de José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, que se realizará el próximo 19 de octubre.

En el caso de Cumaná, la arquidiócesis presentó su agenda de actividades, la cual denominó “Santos para todos”. “Acompáñenos a compartir como iglesia, momentos de oración, alegría y reflexión que fortalecerán nuestros lazos”, declaró la institución en su cuenta de Instagram.

El cronograma estará dividido en dos fases e incluirá eventos como talleres formativos, festividades solemnes, un triduo de santidad dedicado a la oración y la reflexión y agasajos tras el evento de canonización, que tendrá lugar en el Vaticano.

Paria

En la Diócesis de Carúpano, la programación incluye adoraciones eucarísticas parroquiales, los días jueves 09, 16 y 23 de octubre; así como conciertos en las parroquias por el Sistema de Orquestas.

Estos eventos se realizarán en la Divina Misericordia (16/10), San Martín de Porres (18/19), también en la Casa de la Caridad Santa Ana (23/10) y Catedral Santa Rosa de Lima (25/10).

Asimismo, el evento central de la diócesis tendrá lugar el domingo 26 de octubre, fecha de nacimiento del doctor José Gregorio Hernández, con una misa en la Parroquia Santa Catalina de Siena, a las 5:00 pm.

Previo a la misa, se realizarán dos peregrinaciones con las reliquias de los santos, una partirá desde la Parroquia Nuestra Señora de Coromoto y la otra desde la Catedral.

Sucre / Corresponsalía Carúpano

