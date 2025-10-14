Diócesis de Carúpano realizará conciertos “Santos para todos” por la canonización en sus parroquias

Con motivo de la canonización del doctor José Gregorio Hernández y de la madre Carmen Rendiles, la Diócesis de Carúpano ofrecerá una serie de conciertos sinfónicos, en las distintas parroquias que la conforman.

La programación cultural, “Santos para todos” se cumplirá con la participación del Sistema de Orquestas y Coros Sinfónicos Infantiles y Juveniles de Paria, e iniciará este jueves, 16 de octubre, en la Parroquia Divina Misericordia de Canchunchú Nuevo.

El viernes 17 de octubre, la programación se cumplirá en la Parroquia Inmaculada Concepción, de Güiria en el municipio Valdez.

El sábado 18 de octubre, el concierto tendrá lugar en la Parroquia San Martín de Porres, San Martín, Bermúdez.

Más presentaciones

El jueves 23 de octubre, la Orquesta Sinfónica tomará los espacios de la Casa de la Caridad Santa Ana en Canchunchú Nuevo y el viernes, 24 de octubre, el concierto tendrá lugar en la Parroquia San Miguel Arcángel de Río Caribe.

Las fechas de cierre son el sábado 25 de octubre, en la Catedral Santa Rosa de Lima de Carúpano y el domingo 26 de octubre, en la Parroquia San Juan Bautista de Yaguaraparo, en el municipio Cajigal.

La Diócesis de Carúpano y el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, invitaron a la feligresía a unirse en la oración por la canonización y a asistir a los conciertos sinfónicos “Santos para todos”.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano