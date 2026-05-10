Detuvieron a dos implicados en caso de abuso contra joven en Carabobo

Funcionarios de la División Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron a dos presuntos implicados en un caso de abuso contra una joven con condición especial, ocurrido en el estado Carabobo.

De acuerdo con la información oficial, el hecho se registró en el sector Las Casitas del municipio Los Guayos, donde, según evidencias difundidas en redes sociales, la víctima fue sometida en contra de su voluntad para cometer actos que atentan contra su integridad.

Los detenidos fueron identificados como Edisson Fabricio Pineda, de 18 años, y otro joven de la misma edad. Ambos habrían participado directamente en el hecho que generó rechazo e indignación en la comunidad.

Las autoridades informaron que continúan las labores de búsqueda para dar con el paradero de otro sujeto presuntamente vinculado al caso, así como de otros posibles involucrados.

Los aprehendidos quedaron a la orden del Ministerio Público, organismo que se encargará de adelantar las investigaciones y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Carabobo / Redacción web