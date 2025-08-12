Detienen a tres hombres por transportar 53 kilos de droga en Barinas

Militares venezolanos detuvieron a tres hombres en el estado Barinas por presuntamente transportar 53,6 kilogramos de marihuana y cocaína, informó este martes el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.

A través de una publicación en Instagram, Hernández Lárez indicó que la captura de los tres sujetos se dio luego de un operativo de patrullaje en el sector Los Caribes, del municipio Pedraza de Barinas.

Añadió que los hombres presuntamente trasladaban 53,6 kilos de marihuana y cocaína, sin precisar el peso de cada droga.

"Venezuela lucha de manera frontal contra el flagelo de las drogas", añadió el funcionario militar.

El pasado 4 de agosto, Nicolás Maduro informó que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ha incautado más de 100 toneladas de drogas en el último año toda proveniente, aseguró, de Colombia.

La Superintendencia Nacional Antidrogas (Sunad) y la Dirección de Prevención del Delito (DPD) de Venezuela trabajan en el diseño del Plan Nacional Antidrogas 2026-2031 para "fortalecer las políticas de prevención, formación y lucha con el tráfico ilícito de sustancias", informó el pasado 1 de agosto el Ministerio de Interior.

En Telegram, la cartera de Estado indicó que la SNA y la DPD "coincidieron en la necesidad de abordar integralmente el consumo de sustancias ilícitas, la explotación infantil y la trata de personas, mediante estrategias que pongan a la juventud en el centro del enfoque preventivo".

Caracas / EFE