Detienen a hombre por presunto hurto de cableado en centro comercial en construcción en Cumaná

Funcionarios del Servicio de Investigación Penal (SIP) de la Policía Municipal de Cumaná, estado Sucre, detuvieron a un hombre señalado de presuntamente sustraer material estratégico de un centro comercial en construcción, ubicado en las adyacencias del mercado municipal de esa ciudad.

Según el reporte oficial, el procedimiento se llevó a cabo durante labores de patrullaje preventivo en las cercanías del miniterminal de pasajeros de la avenida El Islote, donde los uniformados sorprendieron al ciudadano mientras, presuntamente, hurtaba el cableado eléctrico subterráneo que alimenta la infraestructura.

Durante la aprehensión, los funcionarios incautaron como evidencias una barra de aterramiento, una tenaza, un arma blanca tipo cuchillo y varios segmentos de cable conductor de electricidad que, presuntamente, habían sido sustraídos del lugar.

Acción

Las autoridades no revelaron la identidad del detenido, quien fue puesto a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Sucre para el inicio de las actuaciones correspondientes.

Los organismos de seguridad reiteraron que mantienen los operativos de patrullaje y vigilancia en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de prevenir delitos contra instalaciones públicas y privadas, así como la sustracción de material estratégico.

Cumaná / Lino Castañeda