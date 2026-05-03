Detenido joven por conducción peligrosa y resistencia a la autoridad en Freites

Efectivos de la Policía Bolivariana del Estado Anzoátegui (Polianzoátegui), adscritos al Centro de Coordinación Policial (CCP) de Anaco, arrestaron a un ciudadano de 26 años de edad, tras protagonizar maniobras peligrosas mientras conducía una moto en la vía pública y resistirse a la autoridad.

El procedimiento tuvo lugar en el sector Casco Central de la parroquia Santa Rosa, ubicado en el municipio Pedro María Freites. De acuerdo con el reporte oficial de Polianzoátegui, el sujeto, identificado como Cristian Salazar, se desplazaba a bordo de una moto marca Bera, color rojo y sin placa identificadora al momento de ejecutar piruetas en el camino, algo que causó su captura.

"La intervención se originó cuando los uniformados avistaron a Salazar realizando maniobras peligrosas que ponían en riesgo la seguridad vial. Al proferirle la voz de alto, el individuo adoptó una actitud hostil contra la comisión e intentó darse a la fuga de manera inmediata. No obstante, la rápida acción policial permitió su interceptación a escasos metros del punto de origen", explicaron voceros de Polianzoátegui en redes sociales.

A disposición legal

Tras su captura, Salazar fue trasladado a la sede del cuerpo policial en Anaco.

"El caso fue notificado y puesto a la orden de la Fiscalía 14 del Ministerio Público (MP), organismo que se encargará de las investigaciones pertinentes y de determinar las responsabilidades penales por los delitos de conducción temeraria y resistencia a la autoridad".

Anaco / Redacción Web