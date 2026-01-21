miércoles
Designan a Juan Domingo Tolisano como seleccionador Sub 20 de Venezuela

Juan Domingo Tolisano, exdirector técnico de Deportivo La Guaira, se encargará de La Vinotinto Sub 20 / Foto: Prensa FVF

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) informó que el entrenador local Juan Domingo Tolisano será el nuevo técnico de la selección sub 20 de Venezuela en reemplazo de Oswaldo Vizcarrondo, quien ahora dirigirá a la selección absoluta.

En rueda de prensa, el presidente de la FVF, Jorge Giménez, destacó que Tolisano tiene "gran experiencia" en el fútbol venezolano, con participación en las copas Libertadores y Sudamericana, con el Deportivo La Guaira que dirigió desde marzo de 2024 hasta este año.

"Aprovecho también para darle las gracias al presidente George Antar, del Deportivo La Guaira, por darnos esa mano y ayudarnos y dejarnos quitarle a su director técnico, pero de eso se trata, de un trabajo mancomunado, de un trabajo en equipo para el crecimiento del fútbol venezolano", agregó.

Tolisano se desempeñaba como técnico del Deportivo La Guaira desde marzo de 2024. Anteriormente dirigió el Deportivo Táchira, así como el chileno Deportes Antofagasta entre 2021 y 2023.

También fue director de Academia Puerto Cabello logrando su primera clasificación a la Copa Sudamericana en el año 2023.

El entrenador reemplazará a Vizcarrondo que este martes fue ratificado como seleccionador de la Vinotinto absoluta con miras a lograr la primera clasificación en la historia para el Mundial de 2030.

En febrero de 2025, Vizcarrondo asumió el mando de la Sub-20 -a la par de la Sub-17- tras la salida del argentino Ricardo Valiño, así como su cuerpo técnico, luego de quedar fuera de la fase de grupos del Campeonato Sudamericano de la categoría juvenil.

Caracas / EFE

