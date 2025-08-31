Desde este viernes arrancaron en el municipio Bermúdez los III Juegos Deportivos Interbandas

Desde viernes arrancaron en Carúpano, en el estado Sucre, los III Juegos Interbandas, en las cuales se combina la acción de unos 500 jóvenes que participan activamente en las bandas secas del municipio con la práctica deportiva.

Joandy García, presidente de la Asociación de Bandas del municipio Bermúdez, precisó que los jóvenes competirán en futbol, kikimbol, pelotica de goma, softbol, voleibol, baloncesto. García destacó que se trata de una actividad en la cual son pioneros en el país.

Los juegos arrancaron con desfile desde el pórtico de la iglesia Santa Catalina hasta la escuela de música José Lyon, en la calle Santa Rosa, donde está la sede de la asociación.

Unas ocho bandas participan en la contienda, con deportistas entre los 10 a los 13, de 14 a 15 y libre, en los distintos deportes en competencia, que se prolongarán a lo largo de un mes.

Entre las sedes para los distintos deportes están las canchas techadas de El Valle, Pedro José Salazar, Pozo Colorado. Asimismo, en el Simón Rodríguez, entre otras locaciones.

Francisco Rodríguez, vicepresidente de la Asociación de Bandas, destacó que los juegos representan un hito, en el cual se unen cultura y deporte. “Recreamos a los jóvenes, los sacamos del vicio, del ocio. Es importante para nuestra sociedad crear a estos jóvenes del futuro”.

Dijo, además, que no se trata solo de salir en Carnaval, porque el trabajo se realiza durante todo el año, cuando participan en una amplia gama de eventos.

Honor

García aprovechó para anunciar que la banda Virgen del Valle estará representando a Carúpano en la parada que se realizará en horno a la patrona, durante este fin de semana en Margarita.

Asimismo, la banda San Miguel Arcángel estará presente en la procesión de la Virgen del Valle, por los 500 años de su llegada a Margarita y los 214 de su elevación canónica.

Sucre / Corresponsalía Carúpano