Provea exige "transparencia absoluta" sobre operativo militar en Bolívar

La organización no gubernamental Provea exigió este domingo al Estado venezolano "transparencias absoluta" e informar de manera detallada sobre el reciente operativo militar realizado en el sur del estado Bolívar, en coordinación con Estados Unidos, que culminó con la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, señalado como líder de la banda criminal Tren de Aragua.

En un comunicado, la ONG cuestionó los términos de la cooperación entre ambos países y sostuvo que, con la información disponible hasta ahora, la operación podría constituir una violación de la soberanía territorial venezolana y una presunta ejecución extrajudicial. Asimismo, pidió conocer el número de fallecidos, heridos y detenidos, así como la identificación de todas las víctimas.

Provea señaló que las autoridades no ofrecieron detalles sobre el operativo cuando comenzaron las denuncias y que la información se conoció inicialmente a través de voceros de la Casa Blanca. La organización recordó que en el pasado ha alertado sobre presuntos abusos cometidos durante operativos de seguridad y advirtió que la lucha contra el crimen organizado no puede traducirse en ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias o torturas.

La ONG también vinculó la situación de violencia en el sur del país con el desarrollo del Arco Minero del Orinoco, creado en 2016, al considerar que la expansión de la actividad extractiva favoreció disputas por el control territorial entre grupos armados y actores vinculados al Estado. Según Provea, años de abandono institucional permitieron la consolidación de economías criminales en zonas mineras estratégicas.

Finalmente, la organización pidió explicaciones al fiscal general, Larry Devoe, y a la Defensoría del Pueblo sobre las actuaciones realizadas para supervisar el operativo e investigar posibles irregularidades. Además, reclamó “transparencia absoluta” sobre los acuerdos que permitieron la acción militar y garantías de respeto a los derechos humanos en futuras operaciones de seguridad.

Caracas / Redacción web