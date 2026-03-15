Descarrilamiento de tren en la estación La Rinconada deja al menos diez heridos

Un tren del sistema ferroviario de los Valles del Tuy se descarriló la tarde de este domingo, 15 de marzo, tras colisionar contra una pared en la estación La Rinconada. El siniestro provocó la suspensión inmediata del servicio y el despliegue de los cuerpos de seguridad.

Aunque el Estado aún no emite un balance oficial, reportes extraoficiales de canales especializados como Reporteros Ferroviarios dan cuenta de al menos diez personas heridas. Registros audiovisuales difundidos en redes sociales muestran uno de los vagones desplomado sobre los rieles, mientras los servicios de emergencia evacúan las instalaciones para atender a los afectados.

Identificación de los lesionados

Varios pasajeros ingresaron al Hospital Periférico de Coche con heridas de diversa consideración. Los ciudadanos identificados hasta el momento son:

Juan Brito (26 años): Traumatismo en una pierna.

Traumatismo en una pierna. Daylin Alfaro (23): Lesión en la pierna derecha y síndrome de latigazo.

Lesión en la pierna derecha y síndrome de latigazo. Yosnauyelith Pérez (19): Lesión en la pierna izquierda.

Lesión en la pierna izquierda. Yelitza Cermeño (47): Contusiones en el rostro y compromiso en el ojo derecho.

Contusiones en el rostro y compromiso en el ojo derecho. Aixz Quintero (22): Posible fractura en el brazo izquierdo.

Posible fractura en el brazo izquierdo. Infante (3): Hijo de Quintero, bajo evaluación médica para determinar su estado físico.

Ante el accidente, el sistema ferroviario paralizó sus operaciones de forma total. El personal de seguridad completó la evacuación de la estación La Rinconada para facilitar el trabajo de los rescatistas. Asimismo, se reportó de manera extraoficial que un conductor quedó aprisionado entre los restos de la unidad, aunque las autoridades no confirman este dato.

Expertos del sistema ferroviario procederán con el peritaje técnico para determinar el motivo del descarrilamiento del vagón. Hasta las 3:20 p. m. de este domingo, la directiva del transporte masivo mantenía silencio sobre las causas del siniestro.

Caracas / Redación web