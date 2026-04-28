Desbordamiento de quebradas en Boca de Uchire dejó 29 viviendas afectadas

El director de Protección Civil en Boca de Uchire, Leopoldo Guaicara, informó que el desbordamiento de las quebradas Boca de Uchire y Machado, ocurrido el día de ayer, generó afectaciones en la localidad, aunque la situación fue controlada en pocas horas.

De acuerdo con Guaicara, la quebrada Boca de Uchire cruzó la Troncal 9, donde los sedimentos y escombros obligaron a las autoridades a habilitar un solo canal de circulación vehicular mientras se realizaban labores de limpieza. Esta restricción se mantuvo por aproximadamente una hora.

El funcionario precisó que el agua cubrió un tramo de extremo a extremo en la vía, lo que complicó momentáneamente el tránsito. Sin embargo, la rápida intervención permitió restablecer la normalidad en ese punto.

En cuanto a la quebrada Machado, detalló que provocó afectaciones leves en 29 viviendas distribuidas en tres sectores: Las Salinas, Machado y Valle Lindo. En el sector Las Salinas se registraron dos viviendas afectadas, en Machado 12 y en Valle Lindo 15, debido al levantamiento de un alcantarillado instalado recientemente.

Para atender la contingencia, las autoridades utilizaron un camión de Hidroven con el que abrieron zanjas que facilitaron el drenaje del agua y su retorno al cauce natural. Aunque el agua ingresó parcialmente en los hogares afectados, la situación fue estabilizada con rapidez.

Guaicara destacó que la magnitud del desbordamiento no fue mayor gracias a trabajos recientes de limpieza en ambos cauces. Indicó que actualmente la zona se encuentra en completa normalidad, aunque los organismos se mantienen en monitoreo constante ante la inestabilidad ambiental, con la participación de Protección Civil, Hidroven y los Cuadrantes de Paz.

Boca de Uchire / Redacción web