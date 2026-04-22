Denuncian que la isla de Coche suma 40 días sin suministro de gasolina

El exconcejal del municipio Villalba, Morel Enrique Cardozo, alzó la voz para denunciar la crítica situación que atraviesa la isla de Coche, debido a la falta de combustible.

Según el dirigente, esta comunidad pesquera acumula 40 días sin recibir despacho de gasolina, una irregularidad que mantiene paralizada la principal actividad económica de la zona y afecta directamente el sustento de cientos de familias.

Cardozo dirigió un mensaje directo a las autoridades competentes para cuestionar la falta de sensibilidad ante las necesidades básicas de quienes viven del mar.

El dirigente señaló que el acceso al combustible es una herramienta de trabajo esencial y no un lujo, por lo que la ausencia de un suministro constante impide que los trabajadores puedan salir a faenar para garantizar los ingresos diarios de sus hogares.

La denuncia resalta que esta parálisis compromete la seguridad alimentaria de la segunda isla más habitada del estado Nueva Esparta.

Al ser la pesca un oficio de incertidumbre, donde incluso con insumos no siempre se garantiza una buena captura, la falta total de hidrocarburos elimina cualquier posibilidad de producción.

El exmunícipe aseveró que esta precariedad se agrava al depender de decisiones administrativas esporádicas, en lugar de una planificación real y eficiente.

Cardozo hizo un llamado a la conciencia institucional para que se regularice de forma inmediata la distribución de hidrocarburos en el municipio Villalba.

La situación mantiene en vilo a los habitantes de Coche, quienes exigen soluciones urgentes para reactivar sus labores y superar el estado de abandono en el que se encuentran sus herramientas de trabajo.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero