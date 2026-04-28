Denuncian que la cancha Cayaurima de Barcelona está abandonada

José Hurtado Moy, quien se identificó como vecino y cronista del sector Cayaurima de Barcelona, denunció este martes el estado de abandono en que se encuentra la cancha de la comunidad, la cual aseguró que ha sido "icónica" para el deporte recreacional y de alta competencia en el municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui.

Manifestó que en la gestión del entonces gobernador Tarek William Saab, cuando el Instituto de Deporte era presidido por César Portillo, quien al parecer se formó en estos espacios, se logró su recuperación, pero fue poco el tiempo que duró por la inseguridad.

"No pasaron seis meses porque la delincuencia la desmanteló. Se llevaron el techo de las tribunas, fueron llevándose la cerca y hoy está totalmente abandonada. El 25 de noviembre (del 2025) se fue a un proceso de votación para escoger un proyecto para Barcelona y Cayaurima presentó el proyecto de la cancha, que lo presenté a través de un WhatsApp interno. Le solicité a los vecinos, se votó y se tomó como proyecto la cancha Cayaurima, de eso hace cinco meses y dos días y hasta los momentos nada", expresó.

Hurtado Moy señaló que la única pintura que tiene este espacio fue colocada por unas vecinas que en las tardes hacen ejercicios aeróbicos, pero del resto no se visualiza una recuperación integral.

Llamado

El residente dijo que hay jóvenes desde la avenida Caracas hasta la calle Juncal y sus alrededores que no tienen un centro deportivo ni recreativo al cual acudir.

"No hay espacios y este se encuentra abandonado. En una votación ganó la propuesta de recuperarlo, pero hasta los momentos de la alcaldía o de la gobernación no hay respuesta para ello", enfatizó.

Hurtado Moy señaló que los principales requerimientos son postes de electricidad, iluminación, recuperación de las tribunas y el techo, desmalezamiento, cercado, pintura y si es posible embaular el arroyo que está a un lado, para así dar paso a la futura construcción de un parque ecológico.

De igual manera, considera necesario una casilla policial y alumbrado en las calles cercanas, especialmente por el puente, para garantizar la seguridad del espacio y de los transeúntes.

"En otros lugares aprueban dinero y en una semana están acometiendo la obra, aquí han pasado cinco meses y hasta el momento nada. Es una falta de respeto a la comunidad", enfatizó.

Por otro lado, Hurtado Moy se quejó de que en la entrada de la cancha suelen dejar bolsas de basura acumulada.

Igualmente denunció que en la comunidad se les va la electricidad con frecuencia, el agua potable llega con irregularidad, existe colapso de cloacas por la caída de colectores y las calles se encuentran en malas condiciones.

Barcelona / Elisa Gómez