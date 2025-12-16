Dembelé ganó el The Best con 50 puntos por 39 de Lamine Yamal y 35 de Mbappé

El internacional francés Ousmane Dembelé, delantero del París Saint-Germain, se proclamó ganador del premio The Best de la FIFA con 50 puntos, 11 más que el español Lamine Yamal, del Barcelona, y 15 de margen sobre su compatriota del Real Madrid Kylian Mbappé.

Tras el trío de cabeza acabaron el marroquí Achraf Hakimi (31), el brasileño Raphinha (29), el egipcio Mohamed Salah (24), el portugués Vitinha (22), el inglés Harry Kane (14), el también luso Nuno Mendes (13), el español Pedri (12) y otro inglés, Cole Palmer (7).

Ganadora

En el apartado femenino se impuso la española Aitana Bonmatí con 52 puntos y acabó por delante de sus compatriotas Mariona Caldentey (40) y Alexia Putellas (33).

A diferencia de Dembelé, que fue a la ceremonia en Doha, Catar, Bonmatí no pudo asistir a la ceremonia porque se encuentra en París donde cumple una rehabilitación para recuoerarse de una fractura en el peroné izquierdo.

París / EFE