Delincuentes vuelven a ingresar a la Casa Natal Andrés Eloy Blanco en Cumaná

La Casa Natal Andrés Eloy Blanco, uno de los principales espacios patrimoniales de Cumaná, estado Sucre, volvió a ser blanco de la delincuencia.

Este lunes 20 de julio, los trabajadores del recinto descubrieron un nuevo hurto, el cuarto registrado en las últimas tres semanas.

Según la presidenta de la Fundación Casa Andrés Eloy Blanco, Guadalupe Berrizbeitia, desde el año 2018 el inmueble ha sido objeto constante de robos, situación que, aseguró, ha generado pérdidas materiales y patrimoniales de difícil recuperación.

Cuatro en tres semanas

Berrizbeitia explicó que los responsables ingresaron nuevamente por la parte trasera del inmueble, tras escalar los techos, utilizando el mismo modus operandi que, según indicó, han empleado durante los últimos ocho años.

Entre los objetos sustraídos en esta oportunidad se encuentran botellones de agua, mesas, lavamanos, bandejas y otros implementos utilizados para el funcionamiento del recinto cultural.

“Por eso insisto en hacer un llamado a los cuerpos de seguridad, que saben por dónde se meten, porque han dejado las huellas en el sitio. Todo el mundo aquí alrededor sabe que en esa casa que utilizan como escalera para entrar acá, hay gente de mal vivir”, expresó.

Piden mayor vigilancia

La presidenta de la fundación afirmó que en reiteradas oportunidades ha solicitado mayor presencia policial durante las noches, debido a que tanto la casa museo como otros establecimientos cercanos han sido víctimas de hechos delictivos.

“Un policía me supo decir que eso era muy oscuro y que por allí no iba a pasar”, lamentó.

Recordó que, desde 2018, la Casa Natal Andrés Eloy Blanco ha sufrido el hurto de documentos, tuberías, vajillas, cubiertos, piezas de cerámica y otros bienes que forman parte de su patrimonio histórico y cultural, algunos de los cuales son considerados irremplazables.

Patrimonio en riesgo

Al problema de la inseguridad se suma la situación económica que enfrenta la institución para garantizar el mantenimiento del inmueble, construido con técnicas tradicionales de barro, bahareque y madera.

Los responsables del espacio reiteraron el llamado a las autoridades competentes para reforzar la seguridad y proteger uno de los sitios históricos más emblemáticos de la capital sucrense, dedicado a preservar el legado del poeta, escritor y político cumanés Andrés Eloy Blanco.

Cumaná / Lino Castañeda