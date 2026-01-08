Delcy Rodríguez sobre el ataque de EEUU: "Aquí nadie se entregó, aquí hubo combate"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este jueves que en su país "nadie se entregó" y "hubo combate" durante el ataque militar que perpetró Estados Unidos el pasado sábado contra Caracas y tres estados vecinos y que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

"El pueblo de Venezuela nunca pensó ser víctima de una agresión de esta naturaleza. Le hablo al pueblo de los Estados Unidos: el pueblo de Venezuela no merecía esta agresión vil, guerrerista, de parte de una potencia nuclear", dijo Rodríguez.

La presidenta encargada también expresó su lealtad a Maduro, detenido en Nueva York y acusado de narcotráfico, entre otros cargos: "Tenemos compromiso y lealtad con el presidente Nicolás Maduro, que ha sido secuestrado, tenemos lealtad con la primera combatiente, diputada Cilia Flores, y hemos comprometido no descansar hasta verlos en libertad de vuelta a su casa y de vuelta a su patria", expresó.

Rodríguez encabezó, en la Academia de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), un acto en homenaje a los militares, tanto venezolanos como cubanos, que murieron durante los ataques estadounidenses en la capital venezolana, incluyendo en el complejo castrense de Fuerte Tiuna, y en Miranda, Aragua y La Guaira.

Durante la ceremonia, que contó con la participación del canciller cubano, Bruno Rodríguez, la mandataria señaló que la vida de estos militares "fue arrebatada en un vil ataque (…) desigual, unilateral, ilegal e ilegítimo".

La chavista aseveró que en su país no están "subordinados ni sometidos", sino que tienen, dijo, "dignidad histórica", por lo que pidió "honor y gloria a los hombres y mujeres que murieron en combate".

"Aquí nadie se entregó, aquí hubo combate y hubo combate por esta patria y hubo combate por los libertadores, (…) por nuestro Libertador Simón Bolívar, hubo combate por (Hugo) Chávez, y aquí hubo combate por Venezuela, esta es nuestra mayor satisfacción", agregó.

Caracas / EFE