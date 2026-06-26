Delcy Rodríguez: cifra de fallecidos por terremotos asciende a 589

Pasadas las 2 de la madrugada de este viernes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció un balance general respecto a la situación que vive el país tras los dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 del pasado miércoles.

Desde la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) en el estado La Guaira, Rodríguez informó que, hasta el momento, la cifra de fallecidos por esta tragedia asciende a 589 y 2980 heridos.

Acotó que se ha rescatado "decenas de personas que nos causa alegría que puedan dar ese abrazo a su familia y a sus seres queridos".

Al momento de ofrecer la información, la mandataria encargada dijo que se han producido 214 réplicas, "lo cual demuestra la actividad sísmica en nuestro territorio".

Rodríguez agradeció a los ciudadanos que se han movilizado para prestar apoyo a las personas afectadas y a los países que se han mostrado solidarios enviando equipos y personal para apoyar en las labores de rescate.

Caracas / Redacción web