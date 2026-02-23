Defensoría del Pueblo de Anzoátegui apoyará solicitudes de inclusión en la Ley de Amnistía

El Defensor del Pueblo en el estado Anzoátegui, Rafael Vega, dio a conocer este lunes, que apoyarán las solicitudes de inclusión en la recién promulgada Ley de Amnistía.

Durante un encuentro con los medios de comunicación en la sede de Barcelona, en el marco del 26° aniversario de la institución, recordó que estuvieron en el impulso del anteproyecto realizando propuestas para que la mayor cantidad de venezolanos estuvieran acogidos en este sistema y ahora aprobada, apoyarán las peticiones para la incorporación.

"Nosotros estamos trabajando sobre la base del artículo 5 de la Ley de Amnistía donde establece que, en caso de dudas en la interpretación o aplicación de la ley, debemos tomar lo que más favorezca al ciudadano que esté implicado o que se considere que pueda estar beneficiado por esa ley", expresó.

Puertas abiertas

En base a ello, dijo que la Defensoría del Pueblo abre sus puertas, respaldado también por el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

"Abrimos las puertas para que la gente acuda y plantee y de aquí nosotros elevamos los expedientes a la Fiscalía o al Tribunal competente para solicitar la inclusión de esas personas en la Ley de Amnistía".

Vega destacó que la institución se apoyará en esos artículos que quedan abiertos a la atención de otros venezolanos para que sean tomados en cuenta, porque la idea siempre será la paz y la agilización de los procesos.

De igual manera, Vega manifestó que los funcionarios de esta institución se encuentran desplegados en los 21 municipios del estado atendiendo otro tipo de denuncias como retardo procesal, restitución de inmuebles, casos de acoso escolar, entre otros.

Barcelona / Elisa Gómez