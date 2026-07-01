Decretan duelo nacional por siete días en homenaje a las víctimas de los terremotos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó duelo nacional por siete días -a partir de las 6:00 pm- en homenaje a la memoria de las víctimas de los terremotos registrados en el país el 24 de junio.

El anuncio lo hizo la mandataria, a través de sus redes sociales, pasadas las 12:30 pm de este miércoles 1ero. de julio.

"En estos momentos de tristeza abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos", afirmó Rodríguez, mediante su cuenta de Instagram.

No obstante, algunos usuarios catalogaron de "tardía" la medida. "¿Una semana después?", "Es una lástima que se hayan tardado 6 días en decretarlo" y "Hasta el decreto SALIÓ TARDE! Son increíbles!", fueron algunos de los comentarios de las personas en redes sociales tras darse a conocer el decreto.

Es importante mencionar que según el balance ofrecido por las autoridades, los movimientos sísmicos de la semana pasada han dejado al menos 1.943 fallecidos y 10.571 heridos.

Caracas / Jesús Bermúdez