miércoles
, 01 de julio de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Decretan duelo nacional por siete días en homenaje a las víctimas de los terremotos

julio 1, 2026
Rodríguez afirmó que el duelo iniciará este miércoles a las 6:00 de la tarde

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó duelo nacional por siete días -a partir de las 6:00 pm- en homenaje a la memoria de las víctimas de los terremotos registrados en el país el 24 de junio. 

El anuncio lo hizo la mandataria, a través de sus redes sociales, pasadas las 12:30 pm de este miércoles 1ero. de julio.

"En estos momentos de tristeza abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos", afirmó Rodríguez, mediante su cuenta de Instagram. 

No obstante, algunos usuarios catalogaron de "tardía" la medida. "¿Una semana después?", "Es una lástima que se hayan tardado 6 días en decretarlo" y "Hasta el decreto SALIÓ TARDE! Son increíbles!", fueron algunos de los comentarios de las personas en redes sociales tras darse a conocer el decreto.

Es importante mencionar que según el balance ofrecido por las autoridades, los movimientos sísmicos de la semana pasada han dejado al menos 1.943 fallecidos y 10.571 heridos.

Caracas / Jesús Bermúdez

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