Daniel Ortega exige regreso de Maduro a Venezuela y pide cesen las amenazas contra Cuba

El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pidió este jueves el regreso inmediato a Venezuela de Nicolás Maduro tras su captura el 3 de enero en una operación militar estadounidense en suelo venezolano que ha generado tensiones regionales, al tiempo que exigió también que cesen las amenazas contra Cuba.

Las declaraciones de Ortega se produjeron en el marco de un acto privado de graduación de cadetes policiales, que presidió junto a su esposa y copresidenta del país, Rosario Murillo.

“Nos sumamos al clamor que regresen al presidente Maduro a su pueblo”, expresó Ortega, quien calificó la acción como "totalmente desproporcionada" y realizada sin ninguna orden de captura.

Al mismo tiempo, insistió en que espera que se logre respetar al pueblo venezolano y reiteró su rechazo a lo que consideró una violación de la soberanía de ese país.

Por otro lado, Ortega también pidió que cesen las amenazas contra Cuba, país que atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión con Estados Unidos tras la intervención militar en Venezuela.

“Que dejen de amenazar a Cuba, porque siguen amenazándola (…) al presidente (Miguel) Díaz-Canel”, afirmó Ortega casi al finalizar el acto.

Tras la captura de Maduro y su esposa, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que la isla caribeña se encuentra en una situación de debilidad sin el respaldo económico de su histórico aliado venezolano y próxima a caer.

Managua / EFE