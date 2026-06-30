Damnificados de La Guaira solicitan apoyo en centros de acopio en Margarita

Familias afectadas por los recientes movimientos telúricos en La Guaira se presentaron en el centro de acopio de la plaza de Las Banderas, sector playa El Ángel del municipio Maneiro de Nueva Esparta, para solicitar ayuda urgente a los voluntarios y colaboradores.

Los ciudadanos manifestaron haber perdido la totalidad de sus pertenencias debido a los destrozos materiales, por lo que acudieron a este punto de recolección en busca de insumos básicos y acompañamiento en este momento de vulnerabilidad.

Entre las historias se encuentra la de Daniel Agus de Santis, un margariteño que residía en Caracas y trabajaba en Sabana Grande, quien relató cómo presenció el desplome de las estructuras antes de verificar que su hogar había desaparecido, logrando retornar a la isla en un ferry con 200 personas gracias al apoyo de diversas fundaciones.

Asimismo, Gilmara López explicó que se vio obligada a abandonar su vivienda en la avenida Circunvalación del Caribe, sector Quebrada Seca de La Guaira, debido al alto riesgo estructural de la zona que quedó completamente inhabitable.

López, quien revivió el trauma del deslave de 1999 que experimentó durante su adolescencia, tomó la decisión de trasladarse con su núcleo familiar para salvaguardar la vida de su hija de 7 años y la de su esposo debido a la gravedad de la situación.

Ante la falta de albergues públicos, las personas decidieron venir con sus familiares a Nueva Esparta donde no hubo afectaciones por el sismo, buscando el amparo de parientes en sectores como Juan Griego para tener un techo seguro mientras se canalizan las soluciones habitacionales correspondientes.

Los coordinadores del centro de recolección hicieron un llamado a la colectividad para mantener el flujo de donaciones en la plaza de Las Banderas. Se requiere con urgencia la recaudación de alimentos no perecederos, agua potable, ropa limpia y medicamentos para atender tanto a los recién llegados como a los grupos vulnerables, que incluyen niños y personas de la tercera edad que se encuentran desamparados.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero