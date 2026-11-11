Enfermos renales se dializaron solo dos horas tras la avería de planta de ósmosis en unidad de El Tigre

Tras una falla presentada en la planta de ósmosis de la Unidad de Diálisis Care de El Tigre, estado Anzoátegui, este martes, 10 de noviembre, finalmente una intervención técnica logró encender el equipo, pero con un funcionamiento accidentado que redujo las terapias renales a dos horas por paciente, la mitad del tiempo recomendable.

A la 1:00 pm apenas ingresaban los pacientes del primer turno, quienes aguardaban desde tempranas horas de la mañana para conectarse a las máquinas de hemodiálisis.

Minutos después, la planta purificadora dejó de bombear agua a los equipos, provocando pausas repentinas en las sesiones.

Vidal Malaver, vicepresidente del Comité de Usuarios de Diálisis Care y esposo de una paciente renal, indicó que según lo informado por el técnico encargado de revisar el sistema, el problema estaría relacionado con una tarjeta que se quemó tras un corte de energía eléctrica.

Malaver señaló la gravedad de la situación y advirtió que de no solventarse a tiempo, en las siguientes jornadas se continuarían acortando las terapias indispensables para la vida de los 65 pacientes que acuden cada semana a este centro extrahospitalario, ubicado en el municipio Simón Rodríguez.

Fallas eléctricas

Aunque la intervención técnica permitió una reactivación parcial, los equipos en el centro de diálisis continúan siendo víctimas de los apagones.

"La realidad es que a raíz del corte de luz se descontroló la planta de ósmosis. La vez pasada se dañaron como cinco máquinas y esa fue la causa. Los apagones y las subidas y bajadas de luz dañan los aparatos de la diálisis", explicó Luis Maza, presidente del Comité de Usuarios de Diálisis Care.

El vocero añadió que la aspiración de excluir a la unidad de diálisis del cronograma de racionamientos no se concretó y forma parte de una larga lista de promesas oficiales incumplidas, en la que se incluye el servicio de diálisis que sería inaugurado en el Hospital Dr. Felipe Guevara Rojas de El Tigre.

"La nueva unidad va a paso de morrocoy. Sé de buena fuente que en infraestructura está lista, pero lo más importante, que es la planta de ósmosis y las máquinas no han aparecido, eso quiere decir que no es para ahorita. Hacen falta muchas cosas para que eso arranque, mientras sigue la crisis en Diálisis Care", expuso Maza.

El Tigre / Damary Díaz