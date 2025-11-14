Cuba acusó a Marco Rubio de "mentir" para justificar despliegue militar de EE.UU. en la región

El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, acusó este viernes al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, de mentirle a sus “aliados” del G7 para “justificar” el despliegue militar de Washington en las costas del mar Caribe cercanas a Venezuela.

“El secretario de Estado de EE.UU. miente, como de costumbre, frente a sus supuestos aliados del G7 respecto al narcotráfico y las supuestas amenazas a su país desde Venezuela”, escribió el canciller caribeño en sus redes sociales.

Rodríguez agregó que “la falacia es su único recurso para justificar un despliegue militar desproporcionado, extraordinario, movilizado bajo falsos pretextos, con el cual ha llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales, en grave violación del Derecho Internacional”.

“Acude a la bicentenaria y desprestigiada Doctrina Monroe, llamando a sus “aliados” a no entrometerse en los asuntos de “su hemisferio”, afirmó el jefe de la diplomacia cubana.

Rubio dijo el miércoles en una reunión de ministros de Exteriores del G7 que las fuerzas militares de EE.UU. tenían todo el derecho a operar en “su hemisferio” y que Europa no era quien para determinar la legalidad de las operaciones contra las lanchas en el Caribe supuestamente cargadas con drogas.

Un día después, el jueves, el Pentágono presentó la operación “Lanza del sur” sin explicar los objetivos de la estrategia contra el narcotráfico originado en Latinoamérica. Ello genera más tensión por la presión de la Administración del presidente, Donald Trump, sobre Venezuela y Colombia con ataques a lanchas supuestamente cargadas de drogas en el Caribe y en el Pacífico oriental.

La Habana / EFE