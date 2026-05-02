Cuatro jugadoras de Sabana de Uchire reforzarán a Distrito Capital en los Juegos Nacionales Juveniles (+Fotos)

El talento deportivo de Sabana de Uchire será representado en los XXII Juegos Deportivos Nacionales Juveniles 2026 por cuatro atletas que integrarán la selección de béisbol femenino de Distrito Capital.

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Según una nota de prensa, las beisbolistas escogidas de la población de la zona Oeste de Anzoátegui fueron Betania Michelangelli, Fioremar Avilez, Marisol Managua y Yusmery Alvarado.

‎ Se espera que todas aporten fuerza y la disciplina características del oriente del país para fortalecer la novena capitalina en la contienda que se llevará a cabo más adelante.

Logro

"La participación de estas cuatro jóvenes es la continuación de un legado de excelencia. Sabana de Uchire ha sido históricamente la cuna de figuras que han dejado huella en el béisbol profesional como, Frank Mata (exlanzador de las Grandes Ligas) y ‎Roberto Canache, Figura destacada de la pelota invernal con los Caribes de Anzoátegui", explicó Carlos Pérez, entrenador de la disciplina.

‎"Es un honor ver cómo nuestras jóvenes mantienen viva la llama del deporte en Sabana de Uchire. Verlas hoy en unos Juegos Nacionales es el resultado de años de esfuerzo y tradición", dijeron representantes de las deportistas anzoatiguenses.

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"Con el respaldo de su gente y la inspiración de sus antecesores, Michelangelli, Avilez, Managua y Alvarado se perfilan como piezas clave en este torneo juvenil. Sabana de Uchire no solo dice presente, sino que demuestra que el béisbol femenino tiene nombre y apellido en el estado Anzoátegui", agregó Pérez.

Puerto Píritu / Redacción Web