Domingo Luis Díaz criticó actitud de diputados de la AN ante el final de la Ley de Amnistía

Domingo Luis Díaz, secretario general de la seccional Anzoátegui del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), criticó el sábado la actitud de los disputados a la Asamblea Nacional (AN) ante la inesperada finalización de la Ley de Amnistía, que, a su juicio, brindaba un poco de esperanza a las personas que fueron apresadas por razones políticas.

En un comunicado publicado en plataformas digitales, el dirigente gremial consideró inoportuno el silencio de los parlamentarios ante la desactivación del instrumento que permitió, según cifras oficiales, la excarcelación de más de 8.000 ciudadanos.

"Ningún 'diputado' ha sido capaz de increpar al gobierno y tampoco ha existido alguno capaz de solicitar que sean liberados los presos politicos. Ni siquiera protestaron por la eliminación de la Ley de Amnistía. ¿Que hacen ahí?", se preguntó al tiempo que exigió un reordenamiento de los poderes públicos, para generar más confianza en la ciudadanía, pues a su entender todavía no están dadas las condiciones para realizar elecciones en Venezuela, algo vital para consolidar un modelo más democrático.

Más palabras

"Vamos a estar claros, si queremos recuperar el hilo constitucional, tenemos que comenzar por el principio: respetar la decisión del país expresada de manera clara y directa", indicó al hacer referencia a los resultados de las votaciones presidenciales de 2024, en la que Nicolás Maduro, actualmente detenido en Estados Unidos por delitos vinculados con el narcotráfico, fue proclamado vencedor por el máximo ente comicial (CNE), a pesar de que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) afirmó que en ese proceso el ganador fue Edmundo González. La PUD presentó pruebas para demostrar un supuesto fraude, algo que generó respaldo en gobiernos del exterior.

"La soberanía reside instransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce a través del sufragio, ¿ Por qué habría que hacer nuevas elecciones presidenciales ?, ¿ Qué no entienden ?, ¿ Por qué se enredan?. Posicionar al ganador es la vía legal y más expedita", agregó al solicitar que González, quien permanece exilado en España desde 2025, sea reconocido como mandatario de Venezuela.

Puerto La Cruz / Redacción Web